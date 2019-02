Kinderen bedenken oplossingen voor buurt met veel problemen

De buurt Malburgen in Arnhem is vaak in het nieuws. Er gebeuren regelmatig dingen die niet zo leuk zijn. Zo is er veel armoede en criminaliteit. Kinderen en jongeren die er wonen zijn het zat en willen dat veranderen.

Plannen

Daarom hebben kinderen uit de buurt ideeën en plannen bedacht om hun wijk op te knappen. Vanmiddag is er een debat en wordt bekend gemaakt met welke plannen van de kinderen de gemeente aan de slag gaat.

Denk jij dat een buurt beter wordt als de gemeente ook naar kinderen luistert, of is dat niet nodig? Reageer op de stelling: