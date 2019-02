Goed nieuws voor fans van Pokémon. Er is nu een lange trailer van de film over Pikachu. Daarin zie je welke Pokémon er allemaal in de film opduiken.

De film Pokémon Detective Pikachu is geen tekenfilm, maar een live-action film. Dat betekent dat er echte acteurs en veel special effects in zitten. Vanaf 8 mei is de film in Nederland te zien.