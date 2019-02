Waarom Frankrijk en Nederland ruziën over vliegtuigen

Vliegtuigbedrijf Air France-KLM is al dagen in het nieuws. Dat komt vooral doordat de Nederlandse regering voor bijna 700 miljoen euro een stukje van het bedrijf heeft gekocht. Zoiets gebeurt bijna nooit.

In deze video zie je waarom KLM zo belangrijk is voor Nederland:

De Nederlandse regering heeft een stuk van het bedrijf gekocht. Dat is gebeurd omdat de regering meer te zeggen wil hebben over Air France-KLM. De afgelopen tijd had Frankrijk meer te zeggen en daar was Nederland het niet mee eens.

De Nederlandse regering was bang dat Frankrijk ook in de toekomst dingen zou beslissen waar Nederland het niet mee eens is. Door een stuk van het bedrijf te kopen, hoopt de Nederlandse regering invloed te houden in het bedrijf.

Niet blij

Frankrijk is niet blij met de aankoop. De Franse regering wil er binnenkort met Nederland over gaan praten.