Zijn dit de Oranjeleeuwinnen van de toekomst?

Op deze selectiedag kunnen de meiden laten zien hoe goed ze zijn. Verdedigen, schieten en scoren dus. Behoorlijk spannend, want er is niet voor iedereen plek. Maar de meiden zijn goed voorbereid:

Maar dat word je natuurlijk niet zomaar. Eerst moeten ze een plekje veroveren in één van de teams van VV Alkmaar. Die club speelt mee in de eredivisie en heeft een eigen voetbalschool, speciaal voor meisjes.

Misschien kunnen ze dan wel net zo goed worden als Stefanie van der Gragt van FC Barcelona en Lize Kop van Ajax. Want die voetbalsters zijn ook ooit bij VV Alkmaar begonnen.

Voor de Oranjeleeuwinnen is het ook een spannende dag. Zij spelen vanavond om 18.15 uur tegen Spanje in de Algarve Cup. Dat is het grootste vriendschappelijke voetbaltoernooi voor vrouwenteams.

Het WK voor vrouwen is deze zomer in Frankrijk. Op 11 juni spelen de vrouwen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.