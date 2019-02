Veel kinderen dit jaar alweer niet jarig

Eens in de vier jaar bestaat het jaar uit 366 dagen in plaats van 365. In dat jaar komt na 28 februari namelijk niet 1 maart, maar 29 februari. Dat noemen we ook wel een schrikkeljaar. In zo'n jaar worden op 29 februari gemiddeld 560 kinderen geboren, die hun verjaardag dus op een andere dag moeten vieren.

Er is één keer in de vier jaar een schrikkeljaar, omdat anders de seizoenen niet meer kloppen. De lente zou dan steeds vroeger beginnen.