Sjinkie Knegt stond 'van voorhoofd tot tenen' in brand

Na zeven weken in het ziekenhuis, mag schaatser Sjinkie Knegt naar huis. De bekende schaatser kreeg begin dit jaar enorme brandwonden na een ongeluk met een houtkachel. In een emotioneel interview vertelt Sjinkie voor het eerst wat er is gebeurd en hoe het met hem gaat.

In brand

Toen Sjinkie zijn houtkachel wilde aansteken, viel er plotseling een stuk brandend hout uit. Er ontstond een explosie en de schaatser stond daardoor helemaal in brand. Gelukkig kon hij snel naar het ziekenhuis. Inmiddels zijn veel van zijn wonden goed genezen.

Het is nog onduidelijk of Sjinkie ooit weer zo goed zal kunnen schaatsen als eerst. Zelf hoopt hij natuurlijk van wel, want hij mist zijn sport enorm.