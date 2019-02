Nina Schotpoort over de megaboete voor TikTok

De makers van de app TikTok moeten alle video's van Amerikaanse kinderen onder de 13 jaar verwijderen en een boete van 5 miljoen euro betalen. Nina Schotpoort is de bekendste TikTokker van Nederland en best geschrokken van dat nieuws.

Voorlopig moet TikTok dus alleen de video's van kinderen uit de Verenigde Staten verwijderen, maar Nina is bang dat het misschien ook in Nederland gebeurt. Als dat zo is, kan ze al haar video's, likes en comments kwijtraken. Dat lijkt haar niet leuk. Ze vertelt erover in de video hierboven.