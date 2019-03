Willem II in bekerfinale na penalty's

Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. In de halve finale was de club uit Tilburg te sterk voor AZ. Daar was wel een verlenging en een penalty-serie voor nodig.

Penalty-held

Na 90 minuten stond het 1-1 in het stadion van Willem II en in de verlenging werd er niet meer gescoord. Tijdens de strafschoppenserie werd daarna vooral veel gemist. Van de 9 penalty's waren er slechts drie raak. Willem II-doelman Timon Wellenreuther wasde held van de avond. Hij hield drie penalty's tegen

Ajax

De laatste keer dat Willem II de finale van de KNVB-beker haalde, was in 2005. Op zondag 5 mei neemt Willem II het in de finale op tegen Ajax, dat woensdagavond met 3-0 won van Feyenoord.