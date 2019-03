Zwembad in Monster helemaal afgebrand

Zwembad de Boetzelaer in de Zuid-Hollandse plaats Monster is vannacht afgebrand. De brandweer kon het gebouw niet meer redden.

Geen gewonden

De brand begon om 22:30 en op dat moment waren er geen bezoekers meer in het zwembad. Er zijn dus ook geen gewonden gevallen. Waarschijnlijk is de brand ontstaan in een frisdrankautomaat.

Verbouwing

Het zwembad was druk bezig met een verbouwing. In maart zou het af zijn.