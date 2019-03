Hoort Willem Holleeder vandaag levenslang?

Het is een belangrijke dag in de rechtszaak tegen de bekendste crimineel van Nederland. Vandaag hoort Willem Holleeder welke straf er tegen hem wordt geëist. Deskundigen denken dat het levenslang wordt.

Een strafeis is niet hetzelfde als de uiteindelijke straf. De rechter beslist later of Willem Holleeder echt zo'n lange gevangenisstraf krijgt.