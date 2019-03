Jongens vinden poes na 3 weken in vuilcontainer

Drie weken lang was poes Jopie zoek. Tot vier jongens hem toevallig vonden; in een vuilcontainer op het dorpsplein.

Wout, Lars, Keane en Peter waren aan het freerunnen op het plein in Callantsoog, toen een van de jongens in de container keek en de kat zag. Ze belden snel 144, dat is de hulplijn om dieren te redden.

Brandweerlieden konden de poes uit de vuilcontainer bevrijden. Hoe het dier erin terecht kwam, is een raadsel. Haar baasje is in elk geval enorm blij dat Jopie weer thuis is.