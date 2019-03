Veel sites houden zich niet aan de cookie-wet

Veel sites verzamelen informatie over wat jij allemaal op internet opzoekt. Zelfs als je daar geen toestemming voor hebt gegeven. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de NOS.

Cookies zijn bestandjes die naar je computer of telefoon worden gestuurd als je een site bezoekt. Zo kunnen bedrijven in de gaten houden of hun site goed werkt, maar ook kijken welke sites je nog meer bezoekt. Op die manier kunnen ze zien wat je allemaal interessant vindt.

Het is niet verboden om iemands internet-gedrag te volgen, maar je moet daarvoor wel toestemming hebben. Dat staat in de cookie-wet.