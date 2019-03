De Efteling mag voorlopig toch niet uitbreiden

Pretpark de Efteling mag voorlopig niet groter worden. Dat heeft een hoge rechter vandaag bepaald.

De Efteling had een stuk grond gekregen om het park groter te maken. Daar zouden nieuwe attracties, parkeerplaatsen en slaapplekken komen. Volgens de Efteling is dat nodig om een populair pretpark te blijven en meer bezoekers te ontvangen.

Protest

Mensen die in de buurt van de Efteling wonen hadden geprotesteerd tegen die uitbreiding. Ze zijn bang voor veel verkeersdrukte en geluidsoverlast.

In september spraken we met Rik en Nol. Zij wonen vlakbij de Efteling en zagen de uitbreiding ook niet zitten. In deze video vertellen ze erover: