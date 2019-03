Hossen, springen en zingen: carnaval is weer begonnen

Verkleden, zingen en vooral veel feesten: op veel plekken in Nederland wordt dit weekend en maandag en dinsdag erna carnaval gevierd. Op veel scholen barstte het feest vanmorgen al los.

Bijvoorbeeld in Kaatsheuvel. Daar deden alle kinderen van alle basisscholen mee met een grote kinderoptocht. De organisatie van carnaval is daar blij mee, want de afgelopen jaren was het feest iets minder populair bij kinderen.

De meeste kinderen zijn enthousiast over de optocht.