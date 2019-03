Voor de laatste keer (gratis!) naar het Stripmuseum

Het Stripmuseum in Groningen gaat sluiten. Om afscheid te nemen mogen bezoekers vandaag op de laatste dag gratis naar binnen.

In het museum is van alles te zien over Nederlandse strips. Zoals bijvoorbeeld over de Donald Duck, Fokke en Sukke en Jan Jans en de Kinderen. Elk jaar kwamen er ruim 20.000 bezoekers naar het museum.

Games

Het museum zal volgend jaar opnieuw worden geopend op een andere locatie en met een andere naam. Het heet dan Storyworld. In het nieuwe museum komt ook meer aandacht voor games en buitenlandse strips.