Dwars: Thomas baalt van dure treinkaartjes

Thomas is gek op basketbal en daar is hij ook nog eens heel goed in. Zo goed zelfs, dat hij na de zomervakantie naar een speciale middelbare school mag voor sportende scholieren.

Er is alleen een probleem: hij moet daarvoor met de trein van Amersfoort naar Zwolle en de treinkaartjes zijn erg prijzig.

Met de trein heen en weer kost per maand meer dan 300 euro. Dat is voor Thomas en zijn ouders veel geld. Youssef gaat met Thomas naar zijn nieuwe school om te kijken of ze er iets aan kunnen doen.