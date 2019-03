Een walvisonderzoekster was rustig aan het zwemmen toen er opeens een orka tegen haar aan botste!

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check Dit Dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

Het baasje van een kat vroeg zich af hoe zijn kat iedere keer kon ontsnappen uit de badkamer. Hij verstopte een camera in de badkamer en toen zag hij hoe slim zijn kat is

4. Te dik

Een rat kwam flink in de problemen toen hij bleef steken in een putdeksel! Gelukkig had het dier wel 9 redders die hem kwamen helpen.