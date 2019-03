Veel kijkers voor finale van Wie is de Mol?

Veel mensen keken gisteravond naar de finale van het tv-programma Wie is de mol?. In totaal zaten 2,8 miljoen mensen voor de televisie om de laatste aanwijzingen over de mol te verzamelen.

In het tv-programma Wie is de mol? doen de kandidaten allerlei opdrachten. Het lijkt alsof iedereen samenwerkt om geld te verdienen, maar er is één speler die stiekem alles wil laten mislukken. Dat is de mol. De andere spelers moeten ontdekken wie de mol is.

In de finale zijn nog drie mensen over; Nielson, Sarah en Merel. Zij voerden de laatste opdrachten uit en vulden nog één keer de test in. Toch is nog niet bekend wie de mol is, dat wordt pas volgende week onthuld. Ook andere tv-programma's deden het goed. Zo keken meer dan een miljoen mensen naar Hollands Got Talent. Samen kijken Dit soort programma's worden vaak op zaterdagavond uitgezonden, zodat gezinnen het samen kunnen kijken. Wat vind jij daarvan? Reageer op onze stelling: