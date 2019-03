Vijf jongeren in het donker vast in bootje

Een spannende avond voor vijf jongeren in een natuurgebied bij Oostzaan. Ze waren in het donker met een bootje aan het varen in een natuurgebied toen de motor uitviel.

Eilandje

De jongeren, rond de 14 jaar, werden door de wind weggedreven. Ze kwamen terecht op een eilandje in het natuurgebied. Vanaf daar konden ze geen kant op, schrijft regionale omroep NH Nieuws.

Hulp

Een voorbijganger zag de jongeren en belde de brandweer. Die bracht de jongeren weer veilig naar de kant. Inmiddels gaat het weer goed met ze.