Op zoek naar mollen, molshopen en andere sporen

Heb jij weleens een mol in het echt gezien? Dit weekend is er voor het eerst een landelijke mollentelling.

Natuurliefhebbers wordt gevraagd uit te kijken naar mollen. Zo hopen onderzoekers te ontdekken hoeveel mollen er zijn en waar ze precies leven. Via deze website kun je meedoen.

Onder de grond

De kans dat je een mol tegenkomt is niet groot. De dieren leven namelijk vooral onder de grond. Het is volgens de onderzoekers daarom ook goed als mensen een molshoop, mollenpoep of een pootafdruk zien.

Gisteren zijn op de eerste dag op 199 plekken sporen van mollen gevonden.