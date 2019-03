Stephanie van Eer over acteren, Kids Top 20 en The Lion King

Actrice en presentatrice Stephanie van Eer is druk. Ze presenteert de Kids Top 20 en ze speelt Jojo in de soap Goede Tijden Slechte Tijden. Verslaggever Laura ging bij haar langs, met jullie vragen!

Stephanie vertelt dat ze bijna niet kan kiezen tussen presenteren en acteren. Ze vindt het allebei heel leuk. Toen ze pas 8 jaar was begon ze al met acteren. Ze speelde toen Nala in de musical The Lion King. Ook speelde ze in de tv-serie SpangaS.