Veel eten in de vuilnisbak: 'Stop voedselverspilling'

Oud brood, verlepte sla of overgebleven pasta; elke dag wordt veel eten weggegooid. Gemiddeld belandt jaarlijks 41 kilo eten per persoon in de vuilnisbak.

Dat is erg zonde, vinden wetenschappers, bedrijven en de overheid. Daarom zijn ze een campagne begonnen om te zorgen dat mensen minder eten weggooien.