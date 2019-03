1500 schildpadden gevonden ingewikkeld in tape

De politie in het Aziatische land de Filipijnen heeft 1500 schildpadden ontdekt. De dieren zaten verstopt in vier koffers en waren helemaal ingewikkeld in plastic.

Waarschijnlijk wilde iemand de dieren smokkelen om ze te verkopen. De schildpadden zijn namelijk veel geld waard; zo'n 76.000 euro per stuk.

De politie vond de koffers met dieren op een vliegveld. Ze denken dat de smokkelaar is gevlucht toen hij of zij erachter kwam welke strenge straffen erop staan. Voor het smokkelen van dieren krijg je in het land twee jaar celstraf en een flinke boete.