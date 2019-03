Nemr voldoet niet aan kinderpardon

De toekomst voor Nemr van 9 jaar blijft voorlopig onzeker. Nemr werd bekend door de BOOS-documentaire over het kinderpardon. Het leek er even op dat hij in Nederland mocht blijven, maar vandaag kreeg hij te horen dat zijn familie niet aan de regels voldoet.

Nemr woont al zijn hele leven in Nederland. Toch dreigt hij uitgezet te worden naar Irak, het land waar zijn ouders vandaan komen. Daarom kwam hij samen met Tim Hofman in actie. In het volgende filmpje uit 2018 zie je er meer over: