Bizar: deze voorwerpen zijn reizigers vergeten in de trein

Een opgezet knaagdier, autosleutels van een Porsche en een kunstbeen. In het Spoorwegmuseum in Utrecht liggen allerlei opmerkelijke voorwerpen die reizigers hebben achtergelaten in de trein.

De voorwerpen zijn een cadeau van de NS. Sommige spullen werden al meer dan dertig jaar bewaard bij de Gevonden Voorwerpen.