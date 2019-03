Onderzoek: vaccinaties zijn écht niet gevaarlijk voor kinderen

Ouders hoeven echt niet bang te zijn om kinderen te vaccineren tegen ziektes als bof, mazelen en rode hond. Dat bevestigen wetenschappers in een nieuw groot onderzoek.

Onderzoek

De wetenschappers hebben veertien jaar lang 650.000 kinderen in Denemarken gevolgd. Ze wilden onderzoeken of kinderen met een vaccinatie meer risico liepen om autisme of andere stoornissen te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet zo is.