TV-serie over gevonden welpje Remy

Bijna een half jaar geleden werd leeuwtje Remy in een weiland gevonden. Hij zat helemaal alleen in een kooi. Het welpje woont nu bij Stichting Leeuw en het gaat stukken beter met hem.

Remy is tegenwoordig wel wat camera's gewend. De leeuw is namelijk de ster in zijn eigen tv-serie. Remy en zijn vrienden heet het en het wordt uitgezonden op de regionale zender NH nieuws.