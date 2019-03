Jaap Stam is de nieuwe trainer van Feyenoord

Jaap Stam is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van Feyenoord. Hij was vroeger een bekende voetballer bij onder andere PSV, Ajax, Manchester United en het Nederlands elftal. Op dit moment is hij de coach van PEC Zwolle.

Giovanni van Bronckhorst

Jaap Stam volgt Giovanni van Bronckhorst op. Hij was vier jaar lang de trainer van Feyenoord. Met Van Bronkhorst werd Feyenoord in 2017 kampioen. Dat was toen al 18 jaar niet meer gebeurd. Het is nog niet bekend wat Van Bronckhorst nu gaat doen.