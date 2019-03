Bram kiest dit jaar de beste kinderboeken van Nederland

Een grote verrassing voor Bram van 12: schrijver Gideon Samson stond opeens voor zijn neus. Niet zomaar, maar om hem te vragen voor de Senaat van de Kinderjury. Dat is een groepje van 12 kinderen dat mag meebeslissen over wat het beste kinderboek van het afgelopen jaar is.

Meer dan 200 kinderen hadden zich aangemeld voor de Senaat. Bram is heel blij dat hij gekozen is, want hij is gek op lezen: