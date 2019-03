Met welk liedje gaat Nederland naar het Songfestival?

Op zijn Instagram-pagina plaatst hij verschillende foto's, die uiteindelijk meer over het nummer bekend maken. Hier zie je er een van:

Vandaag wordt bekend met welk liedje zanger Duncan Laurence voor Nederland naar het Songfestival gaat. De zanger deed in 2014 mee aan de Voice of Holland en kwam tot de halve finale.

Toch is Duncan niet zo heel bekend. Best opvallend, want afgelopen jaren deden er juist bekende artiesten mee.

Wat denk jij: is het beter als een beroemde artiest naar het Songfestival gaat, of heeft juist een wat minder bekende artiest meer kans? Reageer op de stelling: