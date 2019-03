Sporters met beperking onderweg naar Olympische Spelen

Vanavond vertrekken 64 Nederlandse sporters met een verstandelijke beperking naar Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zijn volgende week de Special Olympics World Games. Wat dat precies inhoudt, zie je in de video hierboven.

Maud

Een van de sporters die meedoet aan het toernooi, is Maud van 14. Zij heeft het Syndroom van Down en ging eerder oefenen voor het toernooi met topsportster Femke Heemskerk. Daar maakten we toen deze video over: