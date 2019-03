Kinderen gaan vaker naar de tandarts dan volwassenen

Ga jij ieder jaar naar de tandarts? Uit nieuw onderzoek blijkt dat kinderen meer naar de tandarts gaan dan volwassenen. Vorig jaar zat 96% van alle kinderen onder de 18 jaar in een tandarts-stoel.

Volwassenen

Bij de volwassenen is dat 80%. Zij gaan niet ieder jaar. Toch is het advies van tandartsen om minimaal één keer per jaar langs te komen.

Wij zijn benieuwd hoe dat bij jullie thuis gaat. Reageer op de poll: