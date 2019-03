Feyenoord opent buurthuis voor kinderen in Rotterdam

Voetbalclub Feyenoord heeft nu ook een buurthuis. Het buurthuis staat in de wijk Rotterdam-Zuid en werd gisteren feestelijk geopend.

Het clubhuis is vooral bedoeld voor kinderen waar thuis niet zoveel geld is. In het clubhuis kunnen ze huiswerk maken, sporten en samen leuke dingen doen.

Ook voor volwassenen

Ook volwassenen kunnen in het buurthuis terecht. Zij kunnen bijvoorbeeld informatie krijgen over werk in de buurt.

Deze plek is niet zomaar gekozen. Waar nu het buurthuis staat, lagen vroeger de eerste voetbalvelden van Feyenoord.