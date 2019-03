Klimbos dat Tije heeft bedacht, wordt nu echt gebouwd

Tije had al lang een droom: een eigen klimbos in zijn woonplaats Zeist. Die droom komt uit, want het klimbos wordt echt gebouwd. Tije mag een kijkje nemen bij de werkzaamheden.

Vorig jaar schreef Tije een brief aan de burgemeester. Hij had al een ontwerp gemaakt en een goede plek bedacht waar het klimbos moest komen.

Vergadering

Maar het klimbos kwam er niet zomaar. Met een speech moest Tije de gemeente overtuigen. Zijn klasgenoten zaten in de zaal met spandoeken om hem te steunen. De gemeente vond het een goed idee, en daarom wordt het klimbos nu gebouwd.