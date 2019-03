Opera-zanger Ripley (11) in halve finale van Holland's Got Talent

Ripley van 11 kan iets dat bijna niemand kan: opera zingen. Hij besloot mee te doen aan Holland's Got Talent en daar stond de jury versteld van zijn mooie stem.Zaterdag is een spannende dag voor hem, want dan wordt bekend of hij doorgaat naar de finale.

Vier jaar

Ripley zong voor het eerst opera toen hij vier jaar oud was en dat klonk gelijk best goed. De meeste kinderen zijn geen fan van operamuziek, maar Ripley vindt het juist prachtig.