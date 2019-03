Steeds meer meisjes doen mee aan een coachingsprogramma

Kaylee heeft Isa als coach gekregen. Isa is een paar jaar ouder en kan haar helpen met de dingen die ze moeilijk of spannend vindt.

Kaylee van 11 gaat volgend jaar naar de middelbare school, maar dat vindt ze best spannend. Om zelfverzekerder te worden, heeft ze sinds kort een coach. Steeds meer meiden volgen een programma waarbij ze een coach krijgen. Volgens deskundigen is dat een slim idee.

Kaylee vertelt erover in de video hierboven.

Op veel plekken in de wereld is vandaag extra aandacht voor de rechten van meisjes en vrouwen. Het is namelijk Internationale Vrouwendag. In de video hieronder hoor je meer over de dag.