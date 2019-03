Grote zorgen over islamitische school in Amsterdam

Er zijn grote zorgen over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Leraren van die middelbare school zouden onder andere contact hebben met mensen in een terroristische organisatie. Kinderen zouden daardoor negatief beïnvloed worden.

Islamitisch

Het Cornelius Haga Lyceum bestaat nu anderhalf jaar. De school is islamitisch. Kinderen krijgen er dezelfde vakken als op andere scholen, maar er is extra aandacht voor het islamitische geloof.

Volgens de school zijn de verhalen over het contact met terroristen niet waar en doen ze niets verkeerd. Leerlingen van de school zeggen ook dat er niks aan de hand is. Ze vertellen er vanavond over in het Jeugdjournaal.

Moet de school dicht?

Maar ook de minister van onderwijs maakt zich grote zorgen. Hij heeft gezegd dat hij de school de komende tijd extra goed gaat controleren. Als inderdaad blijkt dat er dingen gebeuren op school die niet mogen, kan hij ervoor zorgen dat de school uiteindelijk moet sluiten.

Verslaggever Youssef was vandaag op de school en vertelt hoe het nu verder gaat: