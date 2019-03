Wie denk jij dat 'de Mol' is?

Vandaag is de finale van Wie is de Mol? op tv. Dan zien miljoenen mensen wie dit jaar de mol is en wie het populaire programma wint. Veel fans gaan naar het Vondelpark in Amsterdams om de live-show mee te maken.

In het tv-programma Wie is de mol? doen de kandidaten allerlei opdrachten. Het lijkt alsof iedereen samenwerkt om geld te verdienen, maar er is één speler die stiekem alles wil laten mislukken. Dat is de mol. De andere spelers moeten ontdekken wie de mol is.