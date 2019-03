In een haven bij Vlissingen is een vrachtschip gezonken. Er waren twee mensen aan boord. Een van de bemanningsleden kon in een bootje naar de kant komen. De ander wordt nog gezocht door reddingwerkers.

Helikopters van de kustwacht zijn ingezet om te kunnen zoeken. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Volgens de politie waren er geen gevaarlijke stoffen aan boord van het schip.