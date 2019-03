Merel is 'de Mol' en Sarah wint

Gisteren konden kinderen op onze site en in de app voorspellen wie de mol was. De meesten dachten Sarah, gevolgd door Nielson. Merel kreeg de minste stemmen.

In het tv-programma Wie is de mol? doen de kandidaten allerlei opdrachten. Het lijkt alsof iedereen samenwerkt om geld te verdienen, maar er is één speler die stiekem alles wil laten mislukken. Dat is de mol. De andere spelers moeten ontdekken wie de mol is.