Politici praten over vliegveld op zee

De minister die over de luchtvaart gaat, laat onderzoeken of het mogelijk is om een vliegveld in zee te maken. Binnenkort praten politici in de Tweede Kamer daarover.

Volgens de minister zijn er op dit moment meer nadelen dan voordelen van zo'n vliegveld in de Noordzee. Het kost veel geld, heeft invloed op de natuur en er is minder ruimte voor vissers en windmolens. Een voordeel is dat er minder overlast is voor mensen en dat het goed kan zijn voor de Nederlandse economie.

Vind jij het een goed idee of juist niet? Reageer op de stelling: