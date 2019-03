Succes voor Nederlands Songfestival-nummer

Vrijdag maakte Duncan Laurence bekend met welk nummer hij voor Nederland meedoet aan het Songfestival. En de eerste reacties op Arcade zijn behoorlijk positief. Volgens kenners maakt hij zelfs kans om te winnen.

Op sites waarop mensen geld inzetten op de winnaar, is Nederland favoriet. Daarna volgen Rusland en Zweden. Ook op YouTube gaat het Songfestival-lied goed. Arcade staat op 1 in trending en is al meer dan een miljoen keer bekeken.

Vrijdag spraken we met Duncan en luisterden kinderen zijn nummer: