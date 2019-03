De Luizenmoeder is er nu ook in het Duits

Wel moesten er een paar dingen worden aangepast. Zo bestaan er in Duitsland helemaal geen luizenmoeders en -vaders. Ze moesten daarom in de serie uitleggen wat een luizenmoeder is. Ook gebruiken ze andere scheldwoorden.

De serie gaat over ongemakkelijke situaties op een basisschool. Volgens de Nederlandse makers zijn de grappen ook leuk voor andere landen. Zo werd de serie eerder al nagemaakt in België.

In Nederland is de serie een groot succes. Toch is ook hier niet iedereen blij met de scheldwoorden in het programma.