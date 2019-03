Storm: omgevallen bomen en ooievaar waait uit nest

Op veel plekken heeft het hard gestormd. Er zijn windstoten van wel 120 kilometer per uur gemeten. En die storm, zorgde vooral in het zuiden voor veel schade.

Op het vliegveld in Eindhoven hadden vliegtuigen problemen met opstijgen en landen. Sommige vluchten gingen niet door of liepen vertraging op. In het Zeeuwse Goes waaide het dak van een huis.

Ooievaar

Ook zorgden op meerdere plekken in het land omgewaaide bomen voor problemen. Vooral auto's hadden er veel last van. En ook sommige dieren hadden last van de storm. Een ooievaar waaide zo zijn nest uit. Gelukkig raakte het dier niet gewond.