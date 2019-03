Ballonnen oplaten op steeds meer plekken verboden

Op steeds meer plekken is het verboden om ballonnen in de lucht los te laten. Het afgelopen jaar is het aantal gemeenten met zo'n verbod drie keer zo groot geworden.

Sommige mensen vinden het een mooi gebaar om met het oplaten van ballonnen iets te vieren of te herdenken. Maar anderen vinden het maar niks, zij vinden het slecht dat er zo veel plastic in de natuur komt.

Gevaar voor dieren

Stichting De Noordzee is blij dat er op steeds meer plekken een verbod is. Volgens hen komen veel opgelaten ballonnen namelijk in de zee of op het strand terecht. Dat is gevaarlijk voor dieren die daar leven.