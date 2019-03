We hebben een nieuwe verslaggever: Noortje!

Noortje is de nieuwe verslaggever van NOS Jeugdjournaal! Noortje werkt al zes jaar bij de NOS, en maakte veel items over het buitenland. Nu gaat ze reportages maken voor het Jeugdjournaal.

Naam: Noortje Deutekom

Verjaardag: 12 maart (vandaag!)

- Waar ben je geboren?

In 't Zand, een klein dorpje in Noord-Holland vlakbij de kust.

- Heb je broers/zussen?

Een oudere broer, Wouter.

- Wat zijn je hobby's?

Ik vind reizen het allerleukste dat er is: ik hou van nieuwe landen en culturen ontdekken. Verder spreek ik graag af met vrienden om bij te kletsen, uit eten te gaan of om te gaan feesten.

- Wat wilde je worden toen je 12 jaar was?

Actrice! Ik heb tien jaar lang toneelgespeeld bij een hele gezellige jeugdtheatergroep. We oefenden het hele jaar voor een voorstelling in de zomervakantie. Al onze familie en vrienden kwamen toen kijken. Ik vond dat de leukste dag van het jaar; nog veel leuker dan mijn eigen verjaardag. Toen ik journalistiek ging studeren ben ik ermee gestopt.

- Hoe ben je bij het Jeugdjournaal gekomen?

Ik werkte op de buitenlandredactie van de NOS en ik wilde graag verslaggever worden. Toen ik hoorde dat er een plek vrij was bij het Jeugdjournaal heb ik meteen gesolliciteerd en ik ben het geworden! Super blij natuurlijk, want het Jeugdjournaal is een supertof programma.

- Hoe volg jij zelf het nieuws?

Eigenlijk op bijna alle manieren; ik lees de krant, luister naar de radio, gebruik apps en binnen- en buitenlandse websites en ik kijk het journaal op televisie.

- Wat is je grootste blunder?

Ik heb wel eens een heel lang interview gehad met iemand over een super saai onderwerp. Toen het na een uur klaar was, kwam ik erachter dat de camera niet aan stond en moest het helemaal opnieuw. Balen!

- Heb je een tip voor kinderen die ook verslaggever willen worden?

Heel hard werken en heel veel oefenen, maar als je het leuk vindt, is dat niet erg. Probeer daarom om een artikel of video te maken van iets waar je veel interesse voor hebt, want dan heb je er ook veel plezier in. In mijn geval is dat nieuws, maar het kan natuurlijk ook sport, muziek of politiek zijn. En blijven doorzetten natuurlijk, ook al is het soms moeilijk.

-Wat is je favoriete site/app?

Ik kan echt niet meer zonder Whatsapp en Spotify.

- Wat is je favoriete tv-programma?

Friends! Het is een Amerikaanse serie over een groep vrienden die in New York woont. De serie is al best oud, maar blijft leuk. Ik word er altijd vrolijk van.

- Wat is je lievelingseten?

Alles met kaas!

- Wat is je lievelingskleur?

Roze.

- Wat is je lievelingsdier?

Een kat. Ze zijn zacht en lief.

- Wat is je favoriete muziek?

Ik luister van alles, net waar ik zin in heb. Ik hou bijvoorbeeld van Michael Kiwanuka, maar ook van Taylor Swift of Sia. En verder luister ik graag naar oudere muziek van Elton John of Ramses Shaffy.

- Waar moet je om lachen?

Om kattenfilmpjes of om filmpjes met andere gekke dieren. En verder heb ik hele grappige vrienden, met hun lach ik heel veel.