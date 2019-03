In dit bejaardenhuis wonen zes mensen (!) van 100 jaar

In een bejaardentehuis in Middelburg, in Zeeland, mocht een bewoonster gisteren honderd kaarsjes uitblazen. Daardoor wonen er in het bejaardentehuis nu zes 100-jarigen onder één dak. Dat komt bijna nooit voor.

De jarige weet niet hoe het komt dat mensen zo oud worden in dit bejaardentehuis.