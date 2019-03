Kinderen krijgen dansles van Juvat om meer te bewegen

Danser Juvat van So You Think You Can Dance gaf vandaag dansles op basisscholen in Maastricht. Hij wil kinderen laten zien dat bewegen hartstikke leuk is en gezond. Dat is belangrijk, want veel Nederlandse kinderen bewegen te weinig.

Om gezond te blijven moet je eigenlijk drie uur per week sporten en iedere dag één uur in beweging zijn. Dat lukt niet iedereen. Juvat legt uit waarom kinderen dat wel moeten doen: