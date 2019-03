Hele klas wordt opeens ziek tijdens gymles

Voor de tweede keer in korte tijd zijn kinderen uit groep 6 van basisschool de Baskuul ziek geworden tijdens de gymles. Ze werden duizelig, trokken wit weg, hadden hoofdpijn en werden misselijk, Sommige moesten zelfs overgeven.

De kinderen zijn in een aparte klas gezet en door ambulancemedewerkers verzorgd. Een paar uur voelde iedereen zich weer goed.

Vieze lucht?

Hoe het kon gebeuren is een raadsel. Vorige week is de gymzaal uitgebreid onderzocht. Toen werd niets geks gevonden. De rest van de leerlingen op de school, die ook in de gymzaal sporten, hadden nergens last van. De gymlessen gingen daarom gewoon weer door.

Maar omdat het nu nog een keer is gebeurd, komt er een nieuw onderzoek. Er wordt gekeken of er geen ziekmakend stofje in de lucht zit.

Eind deze week komt de uitslag van dat onderzoek. In de tussentijd blijft de gymzaal gesloten.