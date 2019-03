'Het was gevaarlijk, je kon daar bijna niet leven'

Obada van 12 woont sinds vier jaar in Nederland. Samen met zijn gezin is hij gevlucht uit Syrië. Hij heeft het naar zijn zin in Nederland en wil niet terug naar Syrië. Toch proberen veel andere vluchtelingen wel terug te gaan.

De mensen die terug willen naar Syrië denken dat het daar nu beter gaat. Maar volgens hulporganisaties is het nog niet helemaal goed. Veel steden en dorpen in Syrië liggen nog in puin. Miljoenen kinderen kunnen niet naar school. Er is enorme armoede en het blijft er gevaarlijk.

In Nederland blijven

Toch wagen sommige vluchtelingen het erop omdat ze het in vluchtelingenkampen ook niet fijn hebben. Maar de meeste vluchtelingen in Nederland willen hier blijven, net als Obada: